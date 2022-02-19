القوة الجوية يرحل أربعة لاعبين من الرديف إلى الفريق الأول

2022/02/19 | 19:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية، اليوم السبت، ترحيل أربعة لاعبين من الفريق الرديف إلى الفريق الأول.وذكر النادي في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، وقعت عقود اربعة لاعبين بعد ترحيلهم من رديف النادي إلى الفريق الأول”.وبين النادي أن “اللاعبين هم: حارس المرمى عبد الله عبد الامير واحمد […]

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