رونالدو يخسر 8 ملايين جنيه إسترليني بسبب ترامب

2022/02/19 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تكبد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خسارة تقدر بـ 8 ملايين جنيه إسترليني من ثمن شقة فاخرة يقال إنه باعها في برج ترامب الشهير.وباع نجم مانشستر يونايتد الشقة الفارهة في الجادة الخامسة بنيويورك مقابل 5.28 مليون جنيه إسترليني، أي أقل بـ 8 ملايين من المبلغ الذي دفعه في عام 2015 لشراء الشقة وقتها […]

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