2022/02/19 | 19:20 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
رأى النائب المستقل باسم خشان، السبت، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لا يصلح للحكم بل أنه غير مؤهل حتى “لإدارة مدرسة”.
وقال خشان لوكالة /المعلومة/، إن “إعلان الحكومة الحالية عن مقتل المسؤول العسكري لعصابات داعش الإجرامية في صحراء الرطبة، المدعو ابو ملوكة، مرتين بعامين مختلفين هو مجرد تزييف إعلامي وتلميع لصورتها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان: الكاظمي غير مؤهل لإدارة مدرسة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رأى النائب المستقل باسم خشان، السبت، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لا يصلح للحكم بل أنه غير مؤهل حتى “لإدارة مدرسة”.
وقال خشان لوكالة /المعلومة/، إن “إعلان الحكومة الحالية عن مقتل المسؤول العسكري لعصابات داعش الإجرامية في صحراء الرطبة، المدعو ابو ملوكة، مرتين بعامين مختلفين هو مجرد تزييف إعلامي وتلميع لصورتها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان: الكاظمي غير مؤهل لإدارة مدرسة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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