خشان: الكاظمي غير مؤهل لإدارة مدرسة



خشان: الكاظمي غير مؤهل لإدارة مدرسة
2022/02/19 | 19:20 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..

رأى النائب المستقل باسم خشان، السبت، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لا يصلح للحكم بل أنه غير مؤهل حتى “لإدارة مدرسة”.

وقال خشان لوكالة /المعلومة/، إن “إعلان الحكومة الحالية عن مقتل المسؤول العسكري لعصابات داعش الإجرامية في صحراء الرطبة، المدعو ابو ملوكة، مرتين بعامين مختلفين هو مجرد تزييف إعلامي وتلميع لصورتها […]

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