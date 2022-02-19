سقوط قذائف قرب الحدود الروسية الأوكرانية

2022/02/19 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن السلطات المحلية في جنوب غرب روسيا، قولها السبت إن قذيفة أصابت منزلا بقرية روسية قرب الحدود الأوكرانية، وأحدثت أضرارا في سطحه من دون أن يصاب أحد بأذى.ونفت أوكرانيا بشدة تقريرين سابقين عن سقوط قذائفها على الأراضي الروسية قرب الحدود، ووصفتها بأنها أنباء زائفة.وقالت كييف …

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