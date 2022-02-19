الرئيس الإيراني: لولا الشهيد “سليماني” لكانت داعش اليوم في أوروبا

2022/02/19 | 19:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، في اتصال بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لولا الشهيد قاسم سليماني لكان تنظيم”داعش” اليوم في اوروبا.واعتبر أن “طهران درست مقترحات الأطراف الأخرى بناءً على مدى تطابقها مع مصالح الشعب الإيراني”، مضيفًا أن “سياسة الضغوط على الشعب الإيراني تقوض فرص الوصول إلى اتفاق، وإن طهران قدمت مبادرات بناءة […]

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