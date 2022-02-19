العقدة الأخوية العتيقة - الحسن علاج

2022/02/19 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحسن_علاج العقدة الأخوية العتيقةرونيه كاييس ترجمة : الحسن علاج منذ سنوات عدة ، وأنا أدافع على الأطروحة التالية : تعتبر العقدة الأخوية عقدة حقيقية ، بالمعنى الذي صاغ به التحليل النفسي البنية والوظيفة في الفضاء النفسي للذان .



يتم تعريف العقدة الأخوية اتّباعا كمجموعة منظمة من التمثلات والتوظيفات investissements) ( اللاشعورية وهي ، تتشكل من خلال استيهامات وعلاقات بيشخصية يتخذ الش ......





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