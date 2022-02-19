العراق يحتضن معسكرات تدريبية للمنتخبين التونسي والإيراني بلعبة الجودو

2022/02/19 | 19:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكمل الاتحاد العراقي للعبة الجودو استعداداته لاحتضان معسكرات تدريبية لمنتخبي تونس وإيران باللعبة.وقال نائب رئيس الاتحاد عدي الربيعي لـ”ايرث نيوز” إن “اتحاد الجودو أكمل التحضيرات الرسمية لاستقبال المنتخبين التونسي والايراني بالجودو أبطال افريقيا وآسيا”.واوضح أن “المنتخبين سيدخلان في معسكر تدريبي دولي مشترك مع أبطال منتخبنا الوطني في بغداد وكربلاء المقدسة خلال […]

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