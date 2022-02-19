حافلة خاصة تنقل جماهير الصقور إلى ميسان

2022/02/19 | 19:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خصص نادي القوة الجوية، حافلة لنقل جماهيره إلى محافظة ميسان غداً الاحد.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة / المعلومة/ نسخة منه، أن “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وبالتعاون مع رابطة جماهير النادي، تعلن عن توفيرها حافلات لنقل جماهيرنا ذهابا وايابا لمؤازرة فريقنا القوة الجوية في مباراته غدا الأحد أمام فريق نفط […]

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