2022/02/19 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بالمنسق العام بين مايسمى بولايتي الجنوب وكُردستان

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