القوة الجوية يوقع عقود 4 لاعبين جدد

2022/02/19 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن نادي القوة الجوية، اليوم السبت، توقيع عقود 4 لاعبين جدد.

وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الهيئة الادارية للنادي وقعت عقود اربعة لاعبين بعد ترحيلهم من رديف النادي إلى الفريق الأول".

وبين أن "اللاعبين هم حارس المرمى عبد الله عبد الامير واحمد تقي ومحمد سعيد لمدة خمس سنوات، وسجاد سعدون لمدة سبع سنوات".

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