اسعار صرف الدولار تواصل الانخفاض في العراق

2022/02/19 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت أسعار الدولار انخفاضا مع إغلاق البورصة المحلية لليوم السبت (19 شباط 2022).

وجاءت الأسعار كالتالي بحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، في الوسط والجنوب:

ـ شراء 145.250

ـ بيع 146.250

وكانت أسعار الدولار قد سجلت صباح اليوم، استقرارا بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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