سجلت أسعار الدولار انخفاضا مع إغلاق البورصة المحلية لليوم السبت (19 شباط 2022).
وجاءت الأسعار كالتالي بحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، في الوسط والجنوب:
ـ شراء 145.250
ـ بيع 146.250
وكانت أسعار الدولار قد سجلت صباح اليوم، استقرارا بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
الشمال
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
الجنوب
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار تواصل الانخفاض في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار صرف الدولار تواصل الانخفاض في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).