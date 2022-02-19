رسول يعلن القبض على منسق عام ’ولايتي الجنوب وكردستان’ الداعشية

2022/02/19 | 19:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، السبت، اعتقال محمد الشجيري المكنى بـ "أبو أحمد"، والذي يعمل بمنصب المنسق العام بين ما يسمى "ولاية الجنوب وولاية كردستان".

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وقال رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 شباط 2022)، إنه "إستنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة السيد مصطفى الكاظمي،وبعد الزيارة المُثمرة التي أجراها رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي إلى أجهزة الأمن في أقليم كُردستان العراق جرى العمل على تعزيز التنسيق المُشترك وتبادل المعلومات الدقيقة بين استخبارات جهاز مكافحة الارهاب والأجهزة الاستخباراتية في الأقليم".

وأضاف، "حيث انطلقت عمليات مُشتركة لمُلاحقة المطلوبين والهاربين ممن ينتمون لبقايا عصابات داعـش الإرهابية والمسجلين في قواعد بيانات الأجهزة الأمنية والذين زور بعضهم هويات رسمية وغير من جلدته للهروب من قبضة العدالة".

وأكد رسول، أنه "تمكن رجالنا الشجعان من إلقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش (محمد وهبي فارس الشجيري المُكنى أبو أحمد) وهو المنسق العام بين مايسمى بولاية الجنوب وولاية كُردستان لدى العصابات الإرهابية، بعد ان تمت عملية مراقبة هذا الارهابي من قبل رجالنا الأبطال وشُجعان المُديرية العامة لمُكافحة الإرهاب في أربيل".

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