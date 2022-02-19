رئيس أوكرانيا يقترح لقاح بوتين لـ

2022/02/19 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف منع أي غزو روسي لبلاده.

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