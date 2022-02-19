المتحدث العسكري باسم الكاظمي يعلن اعتقال قيادي بتنظيم

2022/02/19 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، السبت، عن اعتقال قيادي

بتنظيم "داعش" بعملية أمنية في أربيل.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "إستناداً

لتوجيهات القائد العام ل

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