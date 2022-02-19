شاهد بالصور.. الشيخ عبد المهدي الكربلائي يتفقد مشاريع خدمية تنجزها العتبة الحسينية في البصرة

2022/02/19 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى ممثل المرجعية الدينية العليا

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من

المشاريع الخدمية التي تنجزها العتبة

الحسينية المقدسة في محافظة ا

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