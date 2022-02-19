التخطيط تتحدث عن نسب الفقر في العراق

2022/02/19 | 20:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التخطيط، السبت، نسبة الفقر في العراق، فيما أشارت إلى أن تأخير إقرار الموازنة عرقل تنفيذ الخطط الإنمائية.وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في لقاء متلفز، إن “مناسيب الفقر متباينة ومتذبذبة بحسب الظروف التي يمر بها البلد”، مبيناً “بدأنا بمتابعة ملف الفقر عام 2007 وكانت النسبة 22.5%، وذلك بالتعاون مع …

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