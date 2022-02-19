بعد قرار بريطاني مثير للجدل.. تحذير اممي من التمييز ضد المسلمين

2022/02/19 | 20:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا النمط المستمر من التمييز في المعاملة قد يشير إلى أن حرمان المسلمين البريطانيين من الجنسية .

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