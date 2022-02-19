2022/02/19 | 20:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاتحت إدارة نادي الكرخ الرياضي، المدرب قحطان جثير لقيادة فريقها الكروي في الموسم الحالي.وقال مصدر مقرب من جثير لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة نادي الكرخ وبعد موافقتها على استقالة المدرب حسن أحمد، فاتحت المدرب قحطان جثير لقيادة كرة الكناري في الموسم الحالي”.واوضح أن “المدرب قحطان جثير رفض عرض الكرخ، كونه يبحث عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ساعات من استقالة مدربه..



الكرخ يفاتح قحطان جثير لقيادة الكناري first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ساعات من استقالة مدربه.. الكرخ يفاتح قحطان جثير لقيادة الكناري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ساعات من استقالة مدربه.. الكرخ يفاتح قحطان جثير لقيادة الكناري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).