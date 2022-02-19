المالكي ينفي وجود أي اتفاق سابق خلال سلطته مع الإقليم بشأن الملف النفطي

2022/02/19 | 20:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نفى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، السبت، وجود أي اتفاق سابق خلال فترة توليه السلطة مع الإقليم بشأن الملف النفطي وإتاحة تصدير النفط.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته /ألمعلومة/، ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت مقطع فديو لحديث مجتزأ للرئيس الراحل جلال طالباني يشير فيه الى وجود اتفاق ابرم بين حكومة […]

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