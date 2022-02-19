2022/02/19 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عدد من المواطنين، اليوم السبت، بأن السلة الغذائية ساهمت بدعم الفقراء لاسيما مع تغيير سعر صرف الدولار.

وأشاد المواطنون بالسلة الغذائية التي وزعتها وزارة التجارة، مطالبين باستمرارها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون: السلة الغذائية ساهمت بدعم الفقراء مع تغيير سعرف صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون: السلة الغذائية ساهمت بدعم الفقراء مع تغيير سعرف صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).