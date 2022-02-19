الزراعة توضح اسباب ارتفاع بعض المحاصيل الزراعية

2022/02/19 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوضحت وزارة الزراعة، اليوم السبت، اسباب ارتفاع بعض المحاصيل الزراعية كالباذنجان والخيار في الأسواق العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اسباب ارتفاع اسعار الباذنجان والخيار هو انتهاء الموسم والبدء بموسم جديد وهو الزراعة عن طريق البيوت البلاستيكية".

وأضاف ان "هذه الفترة تمثل فجوة تقل فيها هذه المحاصيل وترتفع أسعارها"، مشيرا الى ان "اسعار الخضراوات والفواكه في العراق تعتبر منخفضة مقارنة بدول الجوار".

وأفاد النايف ان "العراق لديه اكتفاء ذاتي من 21 مادة زراعية"، مبينا ان "الأسعار تختلف حسب المناطق ففي المدن التي يكون فيها دخل المواطن مرتفع يكون هنالك ارتفا بالأسعار وبالعكس".

ولفت إلى أن "من يروج إلى وجود ارتفاع في اسعار الخضر هم بعض التجار الذين لديهم مآرب في فتح باب الاستيراد لبعض المواد التي لا يستوردها العراق نظراً للاكتفاء الذاتي منها".

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