مكتب المالكي ببيان غاضب يكشف حقيقة الاتفاق مع جلال طالباني إتاحة استخراج كردستان للنفط

2022/02/19 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، حقيقة وجود اتفاق مع رئيس الجمهورية الاسبق، جلال طالباني، يتيح لكردستان استخراج النفط وبيعة بمعزل عن الحكومة الاتحادية.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحديث مجتزأ للرئيس الراحل، جلال طالباني يشير فيه الى وجود اتفاق ابرم بين حكومة نوري المالكي وحكومة اقليم كردستان، وبموجب هذا الاتفاق يتيح لحكومة الاقليم التعاقد مع الشركات لاستخراج النفط وتصديره بمعزل عن الحكومة الاتحادية في حال لم يقر قانون النفط والغاز في البرلمان حتى شهر مايس من عام 2007".

وتابع: "في هذا السياق، نؤكد عدم وجود اي اتفاق بين الحكومة الاتحادية انذاك وحكومة الاقليم".

وأوضح أن "ما ادلى به الرئيس الراحل هو مقترح تقدم به سفير الولايات المتحدة وقتها زلماي خليل زاد للخروج من الازمة في ذلك الوقت".

وأكد أنه "تم رفض المقترح لان الاقليم جزء من دولة لديها قانون يخضع له الجميع وليس من حق طرف مخالفته".

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