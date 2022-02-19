ليلة تاريخية لصلاح بقميص ليفربول

2022/02/19 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دوّن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رقمًا تاريخيًا بعدما هز شباك نوريتش سيتي، اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم نوريتش سيتي بهدف دون رد، عن طريق ميلوت راشيكا في الدقيقة (48)، إلا أن ساديو ماني عادل النتيجة لليفربول في الدقيقة (64)، قبل أن يتقدم صلاح للريدز في الدقيقة (67).

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن صلاح سجل هدفه رقم 150 بقميص ليفربول في جميع المسابقات، منذ انتقاله إلى آنفيلد، في صيف 2017.

وبات صلاح عاشر لاعب في تاريخ ليفربول، يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف.

وأشارت الشبكة، إلى أن صلاح أصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف (233 مباراة)، بعد روجر هانت (226 مباراة).

المصدر: KOORA

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