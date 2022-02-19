توم هانكس يعود بفيلم جديد مع مؤلف “Forrest Gump”

2022/02/19 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع ديدلاين عن مشاركة النجم العالمي توم هانكس في فيلم جديد بعنوان “Here” مع المخرج روبرت زيميكيس، الذي شارك في كتابة السيناريو مع إريك روث، ويعد الفيلم أول مشاركة لهم معًا منذ فيلم “Forrest Gump” عام 1994.

الفيلم مقتبس من رواية بنفس الاسم صدرت عام 2014 من تأليف ريتشارد ماكجواير، وتدور أحداث القصة من الماضي إلى المستقبل، حيث تتمحور الأحداث حول زاوية من الغرفة والعديد من الأشخاص الذين سكنوها على مر السنين، وأفادت تقارير أن تكلفة إنتاجه ستكون باهظة، ويمثل الفيلم أحدث تعاون لـ روبرت زيميكيس، وإريك روث، وتوم هانكس منذ فيلم “Forrest Gump” عام 1994، الذي حصلوا فيه على جوائز الأوسكار في فئات أفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل سيناريو مقتبس.

قصة ريتشارد ماكجواير هي رواية مصورة لاقت استحسان النقاد، وتتناول قصة غرفة واحدة على مدى فترة طويلة من الزمن، حيث تعمقت الرواية في قصص الأشخاص الذين سكنوا الغرفة من الماضي وإلى المستقبل، بدأت الرواية في الأصل قصة هزلية مؤلفة من 6 صفحات نشرها ريتشارد ماكجواير في عام 1989، لكنها تحولت إلى رواية مصورة في عام 2014، ويعمل روبرت زيميكيس وتوم هانكس حاليًا معًا في فيلم “Pinocchio”، ومن المقرر عرضه على ديزني بلس في وقت لاحق من هذا العام.

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