ماذا سيحدث لدى اصطدام الصاروخ الصيني بالقمر؟

2022/02/19 | 20:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتوقع خبراء أن اصطدام المرحلة الثالثة من الصاروخ الفضائي الصيني Long March 3C بالقمر سيحدث في 4 مارس المقبل في الجانب المظلم منه قرب إحدى الفوهات.وقال الخبراء إن سقوط المرحلة التي سجلت تحت اسم WE0913A سيخلف على سطح القمر حفرة قطرها نحو 19 مترا وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أنه سيتم تصويرها […]

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