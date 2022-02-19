2022/02/19 | 20:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي.. كل مايدور عن خفض سعر الصرف هو لإيهام الشعب والطريقة الوحيدة لذلك تكمن بيد مجلس الوزراء حصراً) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي.. كل مايدور عن خفض سعر الصرف هو لإيهام الشعب والطريقة الوحيدة لذلك تكمن بيد مجلس الوزراء حصراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).