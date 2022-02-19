العثور على 7 صواريخ نوع 'نمساوي' في نينوى

2022/02/19 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، العثور على 7 صواريخ نوع نمساوي من مخلفات داعش في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، نفذت اليوم، عملية تفتيش واسعة لتعقب خلايا داعش الإرهابي بمحافظة نينوى"، مبينة أن القوة "انطلقت لتفتيش وتأمين المناطق المحاذية للشارع الرئيس الواقع بداية حدود قرية كوكجلي باتجاه المنطقة الصناعية شمالا لتنتهي في منطقة المعارض قرب مفرق برطلة في نينوى".

وأسفرت العملية، وفق البيان، عن "العثور على 7 صواريخ نوع نمساوي من مخلفات داعش في إحدى ساحات السكراب".

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