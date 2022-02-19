ذي قار.. ممثل المتظاهرين المطالبين بالتعيين يتعرض لمحاولة اغتيال

2022/02/19 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتعرض ممثل المتظاهرين المطالبين بالتعيين في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، إلى محاولة اغتيال.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منذر البدري ممثل المتظاهرين المطالبين بالتعيين في الناصـرية تعرض إلى محاولة اغتيال".وأشار إلى أن "تلك المحاولة أسفرت عن إصابة البدري".

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