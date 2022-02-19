العزاوي يحمل الكاظمي مسؤولية تدوير المناصب الأمنية في ديالى

2022/02/19 | 20:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو لجنة الامن النيابي السابق عبد الخالق العزاوي، السبت، ان ماحصل من تغيرات في مناصب منظومة امن ديالى هي تدوير.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اي تغيرات في المناصب الامنية سواء في ديالى او غيرها من المحافظات العراقية من اجل تصحيح المسار الامني ندعمه ولكن الحقيقة انه ماحصل في ديالى […]

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