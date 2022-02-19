دائرة تمكين المرأة توضح تفاصيل تطبيق

2022/02/19 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملا

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن تفاصيل تطبيق (أنتِ آمنة) الخاص بالنساء، وفيما أكدت متابعتها مع مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكم المعنية بقضايا الأسرة وفتح جديدة، أوضحت مجريات اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

وقالت رئيس دائرة تمكين المرأة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، يسرى كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة الذي عقد اليوم أول اجتماع في بغداد استجابة لدعوة العراق الى عقده لمناقشة تعديل قانون المنشأ الخاص بالمنظمة ومناقشة اوضاع النساء الناجيات جراء الصراعات والتعرض للارهاب، تم إضافة بند النساء اللواتي ينزحن تحت الاحتلال كما في وضع فلسطين فيه، وكان تجربة متميزة للعراق من خلال اقرار قانون الناجيات الايزيديات وباقي الناجيات من المكونات الاخرى".

وأضافت كريم، أن "دائرة تمكين المرأة أطلقت الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 الذي ناقش قضايا حماية المرأة ومشاركتها ووقايتها، وبدأت الأمانة العامة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات لتطبيق الانشطة".

ولفتت إلى أن "الأمانة العامة أصدرت تقريرها السنوي حول الخطة الوطنية ولدينا متابعات مع مجلس القضاء الأعلى وخصوصاً مع قرار المجلس بإعادة المحاكم المعنية بقضايا الأسرة وفتح محاكم مختصة لهذا الجانب لمراعاة قضايا المرأة والأسرة".

وتابعت، أن "الدائرة بادرت بالتعاون مع وزارة الداخلية لإعادة كتابة قواعد سلوك قوة الأمن الداخلي وإضافة مادة المرأة والعدالة الجنائية لمراعاة وضع المرأة خصوصا في مراحل إلقاء القبض والتفتيش والتحقيق".

وأشارت إلى "العمل حالياً مع UNFP على انشاء تطبيق اسمه (أنت امنة) والذي يوفر الكثير من المستلزمات الخاصة بالنساء وخاصة التي تعاني من العنف المنزلي أو الخارجي".

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