العراق.. اعتقال قيادي بارز في داعش في أربيل

2022/02/19 | 20:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، السبت، اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش بالتنسيق مع أجهزة الأمن في اقليم كردستان العراق.

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