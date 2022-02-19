البرلمان: بحثنا مع المجتمع الدولي أهم الخطوات لمواجهة الأزمات

2022/02/19 | 20:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله اليوم السبت، انه بحث مع المجتمع الدولي أهم الخطوات لمواجهة الأزمات والاستراتيجيات المطلوبة للتنمية المستدامة.

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