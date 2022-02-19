اعتقال شخص اعتدى على فتاة بسكين في الديوانية

2022/02/19 | 20:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية نجدة الديوانية، السبت، اعتقال شخص بتهمة الاعتداء على فتاة بسكين في المحافظة.وقالت المديرية في بيان، إن مفارزها ألقت القبض على شخص اعتدى على فتاة بالسكين أثناء مرورها في تقاطع الركن الذهبي في حي العروبة بالمحافظة.وأضافت أنها سلمت المتهم إلى المركز المختص.

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