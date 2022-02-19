اعماقه غير ملائمة للبواخر.. مقترح لتحويل ميناء المعقل إلى منتجع سياحي

2022/02/19 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذلك الأعماق غير جيدة وغير ملائمة للبواخر الكبيرة.

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