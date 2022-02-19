2022/02/19 | 21:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عندما تنظر #المحكمة_الاتحادية بعين واحدة.. استهداف إقليم #كوردستان إنموذجاً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: V6N_bITY1YE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عندما تنظر #المحكمة_الاتحادية بعين واحدة.. استهداف إقليم #كوردستان إنموذجاً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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