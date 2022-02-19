شاهد بالفيديو.. هل يكون السلاح المنفلت تهديداً للعراق والشرق الأوسط؟

2022/02/19 | 21:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k-PpUnnTV2g

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