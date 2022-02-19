2022/02/19 | 21:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 65uCERRPyh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | المالية بمواجهة الاستضافة البرلمانية: سعر الصرف ممنوع من الصرف!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | المالية بمواجهة الاستضافة البرلمانية: سعر الصرف ممنوع من الصرف!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).