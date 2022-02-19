بطولة إنكلترا: بهدفين من مانيه ومحمد صلاح.. ليفربول يبقى في معركة اللقب

2022/02/19 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصري محمد صلاح (يمين) يراوغ الحارس انغوس غون (وسط) والمدافع بن غيبسون (يسار) قبل تسجيله الهدف الثاني لليفربول في مرمى ضيفه نوريتش سيتي في الدوري الانكليزي لكرة القدم.ليفربول، شمال غرب انكلترا في 19 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب اولي سكارف لندن (أ ف ب) – بقي ليفربول في معركة اللقب بعدما […]

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