2022/02/19 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعتها ناسا للروبوت الجوّال “برسيفرنس” مستخدماً إحدى كاميراته في فوهة جيزيرو في 10 أيلول/سبتمبر 2021 © NASA/اف ب/ارشيف Handout باريس (أ ف ب) – أتمّ روبوت “ناسا” الجوّال “برسيفرنس” بنجاح السنة الأولى من مهمته الطويلة على المريخ بحثاً عن معطيات تؤشر إلى إمكان وجود حياة على سطحه، فيماالعلماء على الأرض ينتظرون ما ستتوصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الروبوت الجوّال “برسيفرنس” يطفئ الشمعة الأولى لمهمته على المريخ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الروبوت الجوّال “برسيفرنس” يطفئ الشمعة الأولى لمهمته على المريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).