إيطاليا تعتقل مصرياً بعد مصرع سبعة مهاجرين من البرد

2022/02/19 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – أعلنت الشرطة الإيطالية السبت اعتقال مصري يشتبه بقيامه بتهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط في رحلة أدت إلى وفاة سبعة أشخاص بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.والمشتبه به متّهم بتنظيم رحلة خطرة على متن مركب أقلّ 287 شخصاً من ليبيا.وكان غالبيتهم يعانون من البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 كانون […]

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