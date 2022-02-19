توب 5: بوتين يشرف على مناورات روسية صاروخية.. وهبوط مثير بمطار هيثرو

2022/02/19 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من انطلاق تدريبات صاروخية بالستية تحت إشراف بوتين، مرورًا بمخاطر الأزمة الروسية على اقتصادات مصر والشرق الأوسط عامة، وعمليات الهبوط المثيرة لطائرات في مطار هيثرو خلال العاصفة، وصولا إلى للجدل الذي أثاره إبراهيم عيسى في مصر بعد إنكاره واقعة معراج للنبي محمد..إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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