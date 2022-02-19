بيئة ميسان ترصد مخالفات عديدة في مجزرة لحوم العمارة

2022/02/19 | 21:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع – شذى السودانيأكدت مديرية البيئة في محافظة ميسان، اليوم السبت، رصدها مخالفات كثيرة في مجزرة لحوم العمارة.وأوضح مدير الاعلام بمديرية البيئة عامر البياتي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الفرق البيئية نظمت زيارة ميدانية لمتابعة المخالفات البيئية لمجزرة لحوم العمارة"، مبينا أن "هذه الزيارة تأتي بعد سلسلة زيارات وانذارات اتخذتها مديرية البيئة بعد رصدها العديد من المخالفات البيئية في المجزرة والطريق المؤدي لها". وأضاف، أن "الطريق المؤدي للمجزرة تكثر فيه مخلفات الحيوانات بعد الجزر، وتم توثيق وجود اعداد من الحيوانات النافقة مرمية بشكل عشوائي على مساحات واسعة من الارض، مع تجمع الكلاب السائبة والطيور على تلك البقايا، فضلا عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها والتي تضر بالصحة والبيئة".وأكد أن "الفرق البيئية زارت الموقع بتوجيه مباشر من مدير البيئة لمتابعة المخالفات ورصدت خلال الزيارة الجزر العشوائي خارج المجزرة، والذي لا يتوفر على ادنى شروط المتطلبات البيئية، كون الموقع مجرد مستودع يحتوي مسقفات حديدية، فيما يتم الجزر بطريقة غير صحية، اذ تنتشر برك دماء المواشي وفضلاتها داخل وخارج المجزرة".ولفت الى أنه "تم رصد الواقع البيئي خلف المجزرة، اذ تصرف المخلفات السائلة للمجزرة من المياه المحتوية على دماء المواشي بطرق عشوائية في الاراضي المجاورة للسدة الترابية للنهر"، منوها بأن "بحيرة المياه اختلطت باللون الاحمر الداكن جراء مياه المجزرة المخلوطة بدماء المواشي مع انتشار الروائح الكريهة لمخلفات الحيوانات بتلك المنطقة، والتي شكلت تهديدا بيئيا وصحيا خطرا على صحة المواطنين".وتابع البياتي، "تم توثيق المخالفات البيئية ومفاتحة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفات لحماية صحة المواطنين وسلامة البيئة"، مؤكدا أن "هذا الموقع أصبح مرتعا للحيوانات السابئة ومكانا لانتشار الحشرات والروائح الكريهة، وهو ما يهدد بانتشار الامراض والاوبئة في محافظة ميسان".يذكر أن مديرية البيئة فاتحت بلدية العمارة بخصوص المخالفات البيئية للمجزرة الا أن الاخيرة نفت أن تكون المجزرة ضمن اختصاصها، فيما وجهت المديرية عددا من الانذارات والكشوفات البيئية، وكانت بلدية العمارة هي الجهة المعنية، كون المجزرة تقع ضمن الرقعة الجغرافية لادارتها.

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