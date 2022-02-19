طيف سامي تؤكد: لا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي

2022/02/19 | 21:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وكيل وزارة المالية طيف سامي، السبت، وجود أي صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت سامي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 شباط 2022)، إنها "لا تملك أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا"، مبينة إن "ما يُشاع من تصريحات على بعض المواقع والصفحات لا يمت لها بصلة لا من بعيد ولا من قريب".

وأضافت ان "هذه التصريحات المنشورة في بعض الصفحات هي مزيفة وكاذبة وهدفها إرباك الرأي العام"، داعية الى "عدم تصديق كل ما يقال ويُنشر في تلك الصفحات الوهمية والمغرضة”.

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