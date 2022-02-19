الاستيلاء على اسلحة متنوعة في موقع لإرهابيي داعش شرقي الفلوجة        

2022/02/19 | 21:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، السبت، الاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية اقتحام موقع ارتكاز لإرهابي داعش في مناطق شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت عملية اقتحام لموقع ارتكاز سابق لعناصر عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتهم على مناطق مختلفة من قضاء […]

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