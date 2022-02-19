مكتب المالكي يكشف حقيقة وجود اتفاق بشأن النفط بكردستان

2022/02/19 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، السبت، وجود اتفاق يتعلق

باستخراج النفط بإقليم كردستان العراق.

وقال المكتب في بيان، "تداولت بعض مواقع

التواصل الاجتماعي مقطع فديو لحديث

مجتزأ للرئيس الر

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