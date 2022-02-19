2022/02/19 | 21:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، طرحه تجربة غير مسبوقة في الشرق ‏الأوسط لزوار موسم الرياض.

التجربة مستوحاة من برامج مقالب الفنان المصري رامز جلال.‏

وأشار إلى أن "الجمهور سيعيش مقالب رامز جلال في بوليفارد رياض سيتي، ابتداء من غد الأحد".

من ناحيته، شكر رامز جلال تركي آل الشيخ على "تجربة رامز"، وكتب عبر حسابه في "تويتر": "شكر خاص للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللامحدود على "تجربة رامز" لأول مرة في الشرق الأوسط".

وكان رامز جلال قد نفى الشهر الماضي اعتزاله تقديم برامج المقالب لشهر رمضان، وذلك على هامش حضوره حفل توزيع جوائز "Joy" في العاصمة السعودية الرياض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رامز جلال يظهر في الرياض) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رامز جلال يظهر في الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).