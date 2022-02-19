رئيسي: اي اتفاق في فيينا يجب ان يتضمن الغاء الحظر وتقديم ضمانات حقيقية

2022/02/19 | 21:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اليوم السبت، ان اي اتفاق يتم التوصل اليه في فيينا، ينبغي ان يتضمن الغاء الحظر وتقديم ضمانات حقيقية وانهاء القضايا والمزاعم السياسية.وقال رئيسي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ان “الفريق الايراني المفاوض قدم العديد من المبادرات البناءة طوال المفاوضات، كما ناقش الاقتراحات التي تقدم […]

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