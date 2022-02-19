المعموري: نحو 500 اسرة من عوائل إرهابيي داعش ستدخل العراق قادمة من “الهول”

2022/02/19 | 22:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، السبت، ان من 200-500 اسرة من مخيم الهول السوري في طريقها للعراق.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، انه “وفق المعلومات المتوفرة بان من 200-500 اسرة من مخيم الهول السوري في طريقها الى العراق قريبا جدا وهناك محاولات لتوزيع بعض الاسر على عدة محافظات في اجراء […]

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