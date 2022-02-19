القبض على شخص بحوزته بطاقات لقاح كورونا دون تخويل في بابل

2022/02/19 | 22:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على شخص بحوزته عدداً من بطاقات التلقيح ضد فيروس كورونا دون تخويل في محافظة بابل.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت مفارز قيادة شرطة بابل من القاء القبض على شخص ضبط بحوزته 28 بطاقة لقاح لفيروس كورونا كوفيد-19 مختومة وبدون تخويل رسمي …

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