مركز الإعلام الرقمي يعلن عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2022/02/19 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، ان هنالك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) في احدث احصائية لهذا العام وذلك مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 28 مليون مستخدم.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 28.35 مليون مستخدم […]

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